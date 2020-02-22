Kadıköy'de trafik kazası yaptıktan sonra kaçan sürücü teslim oldu - Son Dakika
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Kadıköy'de trafik kazası yaptıktan sonra kaçan sürücü teslim oldu

7 saat önce

Kadıköy'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücü, polise teslim oldu.

Kadıköy'de trafik kazası yaptıktan sonra kaçan sürücü teslim oldu, System.String[]

Kadıköy'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücü, polise teslim oldu.

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle bankta oturan Cansu Safi ile yanındaki arkadaşına ve başka bir araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden olan M.E.A, babasıyla polis merkezine gitti.

Polise kazayı kendisinin yaptığını söyleyen M.E.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bankta oturan 2 kişiye, daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Caddebostan, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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