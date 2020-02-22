Kadıköy'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarptı.

Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile 34 AEK 554 plakalı otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.