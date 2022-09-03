Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi - Son Dakika
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Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi

03.09.2022 04:17

Kadıköy'de abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetim kapsamında toplam 175 sürücüye 203 bin 636 Türk lirası ceza kesildi. Ceza yiyen bir grup, otomobillerinin önüne geçerek sosyal medya hesaplarında paylaşmak için poz verdi. Otomobilinde abart egzoz bulunan bir sürücü ise "Çevreye verdiğim sesten mutluyum" dedi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri tarafından İstanbul genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde araçlarında abart egzoz ve modifiye aksam bulunan sürücülere ceza yağarken, bazı araçlar trafikten men edildi.

CEZAYI YEDİKTEN SONRA POZ VERDİLER

Bazı sürücüler ceza yedikten sonra otomobillerinin önüne geçerek sosyal medya hesaplarında paylaşmak için poz verdi. Otomobilinde abart egzoz bulunan bir sürücü "Çevreye verdiğim sesten mutluyum" dedi. İstanbul genelinde 3 farklı noktada yapılan denetimlerde 175 sürücüye toplam 203 bin 636 Türk Lirası ceza kesildi.

KADIKÖY'DE TRAFİK DENETİMİ: CEZA YİYİP OTOMOBİL ÖNÜNDE POZ VERDİLER
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Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi - Son Dakika
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