KADIKÖY'DE TRAFİKTE İHLAL YAPANLAR DRONE İLE YAKALANDI - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Kadıköy'de drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Drone ile kural ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile kural ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yapan Sinan Seyhan "Sarıdan kırmıza geçiyordu duramadım. Drone ile tespit edilmiş. Kısmet" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "Kırmızı ışık ihlalinden ceza yedim. Görmedim sarı yanarken geçtiğimi zannettim." dedi.