Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı - Son Dakika
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Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı

27.03.2022 11:16
Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı

Kadıköy'de aracıyla seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında 6 bin 316 lira idari para cezası uygulandı.

Kadıköy'de aracıyla seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında 6 bin 316 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bir sürücünün, 26 Mart 2022 tarihinde Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, harekete geçti. Polis ekipleri, söz konusu aracın 34 ZT 0317 plakalı araç ve sürücüsünün Samet A. olduğunu belirleyerek şahsı yakaladı.

34 ZT 0317 plakalı araç sürücüsü Samet A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Makas atmak' maddesinden bin 823 TL, 'Yakın Takip' maddesinden 196 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'Film Cam' maddesinden 427 TL, 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda 6 bin 316 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 3 bin 674 idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücü Samet A. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı
Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı
Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı

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Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye para cezası yağdı - Son Dakika
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