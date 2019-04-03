Kadıköy'de Trafikte Terör Estiren Maganda Yakalandı

Kadıköy'de trafikte terör estiren maganda yakalandı Drift magandasına 5118 TL cezaİSTANBUL - Kadıköy'de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadıköy'de trafikte terör estiren maganda yakalandı

Drift magandasına 5118 TL ceza



İSTANBUL - Kadıköy'de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına toplamda 5118 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de 'drift' adı verilen tehlikeli gösteriyi yaparak ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sürücü B.Ü'yü plakasından tespit edildi. plakadan yola çıkan ekipler, kimliğini belirledi ve gözaltına aldı.

Toplam 5118 TL para cezası

Gözaltına alınan B.Ü. ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis merkezine götürüldü. Burada sürücü B.Ü'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d ( Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ) maddesine istinaden 5010 TL, 47/1-c ( Trafik işaret ve levhaları,cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak) maddesine istinaden 108 TL olmak üzere toplam 5118 TL para cezası kesildi.

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