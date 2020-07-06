KADIKÖY'DE TUHAFİYE DÜKKANINDA YANGIN - Son Dakika

KADIKÖY'DE TUHAFİYE DÜKKANINDA YANGIN
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKadıköy'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kadıköy'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın saat 09.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Çelik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kapalı tuhafiye dükkanında çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dükkanda hasar meydana geldi. Orada bulunan bir kişi, Burada oturuyordum, yangın çıktı. İtfaiyeyi aradık. Görevliye haber verdik. Dükkanı açtırdık. dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:56 Kaynak: DHA
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