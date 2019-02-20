Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Üniversitenin Trafosunda Yangın Çıktı

Kadıköy'de Üniversitenin Trafosunda Yangın Çıktı

1 saat önce

KADIKÖY'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite'sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı.

Kadıköy'de Üniversitenin Trafosunda Yangın Çıktı, System.String[]
KADIKÖY'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite'sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı. İtifayenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken,maddi hasar meydna ageldi.

 

Yangın saat 08.00 sıralarında Göztepe 'de bulunan üniversitenin kampüsünün trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Trafo merkezinden dumanlar yükseldiğini gören görevliler hemen yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

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