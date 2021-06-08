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Kadıköy'de üretilmiş kompostlar Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine ücretsiz - Son Dakika

Kadıköy'de üretilmiş kompostlar Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine ücretsiz

08.06.2021 10:08
Kadıköy'de üretilmiş kompostlar Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine ücretsiz, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Yaşam Dükkanı'nda pandemi koşulları gözetilerek yapılan paylaşım 12 Haziran'a kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi'nin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali, ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi platformlara taşındı. Bir dizi atölye ve seminerlerin yer aldığı festivalde bir de tohum ve kompost paylaşımı yapılıyor.

AZ ATIK ÇOK KOMPOST

Geçtiğimiz yıl, 5 Haziran Dünya Çevre gününde açılışı yapılan ve Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Yaşam Dükkan'ı 1'inci yılını tamamladı. Çevre Festivali kapsamında, yerli ve atalık tohumlarla birlikte organik atıklardan üretilen kompostlar Atıksız Dükkan'da alışveriş yapan tüm çevre dostu ziyaretçilerine Çevre Festivali kapsamında hediye ediliyor. Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı'ndaki Atıksız Dükkan'da tohum ve kompost paylaşımı 12 Haziran'a kadar saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında devam edecek.

Atıksız Dükkan, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunuyor; döngüsel ekonomiyi destekliyor; kadın girişimcilerin, kooperatiflerin, yerel üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Dükkan'da gıda, günlük yaşam, kişisel bakım, mutfak, temizlik ürünleri gibi 200'ün üzerinde ürün bulunuyor.

İKLİM UYUM SEMİNERLERİ

Atölye programını tamamlayan festival İklim Uyum Planı kapsamında şu seminerlerle devam edecek:

İklim Azaltım Planı – Yenilenebilir Enerji konulu seminerin konuşmacısı Demir Enerji'den Caner Demir olacak. Demir'in enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularını konuşacağı seminer 12 Haziran, Cumartesi saat 15.00'de. Aynı gün saat 16.00'da yoğun kentleşmenin getirdiği Isı Adası Etkisi'ni Scape Studio'dan Sera Tolgay anlatacak. Festivalin 19 Haziran, Cumartesi programı İstanbul Politikalar Merkezi'nden Akgün İlhan'ın, İklim Uyumu Kapsamında Su Yönetimi konu başlığıyla saat 15.00'de başlıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Emine Didem Evci Kiraz da saat 16.00'da iklim uyum planı kapsamında Halk Sağlığı başlıklı seminerini yapacak. Kadıköy Çevre Festivali 26 Haziran, Cumartesi Demir Enerji'den Dr. M. Baha Kuban'ın konukluğunda kapanışını yapacak. İklim Değişikliğine Dirençli Şehirler ve Kırılganlıklar başlıklı seminer 26 Haziran Cumartesi, saat 15.00'de.

Seminerlere katılım için Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasından başvuru yapmak yeterli.

Kadıköy'de üretilmiş kompostlar Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine ücretsiz

Kadıköy Belediyesi, Haziran, Kadıköy, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadıköy'de üretilmiş kompostlar Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine ücretsiz - Son Dakika


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