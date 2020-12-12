Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu - Son Dakika

Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu

12.12.2020 21:07
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.

Toparlanmayı başaramayan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 21. dakikada Umut Bulut'un kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Rakibinin üstün oyununa cevap veremeyen sarı-lacivertliler, neredeyse hiç gol pozisyonu üretemeden soyunma odasına 2-0 geride girdi.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada duran toptan Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, kalan bölümde maçı çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a sahasında üst üste mağlup olarak 27 yıl sonra bu istatistiği tekrarlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a da yenilerek bir ilke imza attı.

Devrede tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya tek değişiklik yaparak çıktı.

İlk yarıdaki etkisiz oyunun ardından Sadık Çiftpınar'ı çıkaran Bulut, Jose Sosa'yı oyuna dahil etti.

Bulut, savunmada Sadık'tan oluşan boşluğu ise Luiz Gustavo ile doldurdu.

Kadıköy'de kale düştü

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı üst üste 5. maçta da kalesini gole kapatamadı.

Son olarak ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmada 9 kişilik rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 5 müsabakada da gol yedi.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip filelere 8 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 2 maçta ise Beşiktaş'tan 4, Yeni Malatyaspor'dan 3 olmak üzere toplam 7 gol yedi.

Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor karşısında da müsabakayı tamamlayamadı.

Sarı-lacivertlilere transferin son günlerinde gelen ve 5. haftadaki Göztepe maçından itibaren forma giymeye başlayan Pelkas, karşılaşmaların tamamında oynamasına karşın hepsinde oyundan alındı.

Üst üste 8 lig maçında boy gösteren Yunan oyuncu, Yeni Malatyaspor'a karşı da 71. dakikada yerini Filip Novak'a bıraktı.

Umut Bulut, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, Fenerbahçe'ye karşı yine gol atmayı başardı.

Umut, Süper Lig kariyerinde daha önce forma giydiği MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı gol atmayı başarmıştı.

Tecrübeli golcü, attığı golle Yeni Malatyaspor formasıyla da bu istatistiği sürdürmüş oldu.

Umut ayrıca Fenerbahçe'ye karşı 12. golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu - Son Dakika Spor


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