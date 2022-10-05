Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı

05.10.2022 04:21

Kadıköy'de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EAP 657 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücü yaşanan kovalamacada bir ticari taksiye ardından da bir motosiklete çarparak, sahilde bulunan ve trafiğe kapalı yaya yoluna girdi.

Sahildeki yaya yolundan ilerleyerek kaçmaya devam eden sürücü, Kadıköy İETT otobüs duraklarının yanında, beton dubalara çarparak kaza yaptı.

Polis ekipleri, kaza yapan otomobilde bulunan 4 zanlıdan üçünü olay yerinde gözaltına alırken, kaçmaya devam eden diğer şüpheli de taksiye binmeye çalışırken yakalandı.

Otomobilde yapılan incelemede, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İncelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü.

İfadeleri alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Zanlılardan birinin, cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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