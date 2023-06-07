Kadıköy'de Uyuşturucu Kullandığı Öne Sürülen Kadın Kendini Kilitlediği Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
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Kadıköy'de Uyuşturucu Kullandığı Öne Sürülen Kadın Kendini Kilitlediği Evini Ateşe Verdi

07.06.2023 12:24

Kadıköy'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen Derin Y. kendini kilitlediği evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girip yangını söndürürken, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerine de zor anlar yaşatan kadın gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE uyuşturucu kullandığı öne sürülen Derin Y. kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girip yangını söndürürken, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerine de zor anlar yaşatan kadın gözaltına alındı.

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı binanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan Derin Y. iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra kendini yalnız yaşadığı eve kilitledikten sonra evde yangın çıkardı. Dumanların yükseldiğini farkeden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kendini eve kilitleyen Derin Y.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Derin Y. kapıyı açmaya ikna olmayınca itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak eve girdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmesini istemeyen Derin Y. polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Israrlara rağmen tedavi olmayı reddeden kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Uyuşturucu Kullandığı Öne Sürülen Kadın Kendini Kilitlediği Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
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