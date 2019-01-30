Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu özendirici ve kullanımını kolaylaştırıcı ürünler satan üç iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu özendirici ve kullanımını kolaylaştırıcı ürünler satan üç iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Moda
ve Yeldeğirmeni'nde hediyelik eşya mağazası görünümündeki 3 iş yerinde arama yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımını kolaylaştıran çok sayıda ürün ele geçirdi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: AA
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