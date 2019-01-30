Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu özendirici ve kullanımını kolaylaştırıcı ürünler satan üç iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu özendirici ve kullanımını kolaylaştırıcı ürünler satan üç iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Moda ve Yeldeğirmeni'nde hediyelik eşya mağazası görünümündeki 3 iş yerinde arama yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımını kolaylaştıran çok sayıda ürün ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel
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