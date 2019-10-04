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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 19 gram uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 19 gram uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 19 Eylül'de saat 11.50 sıralarında, bir aracı takibe aldı.

Bir süre sonra akaryakıt istasyonunda duran araca yönelen bir kişinin sürücüye para verip paket aldığını gören ekipler, operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, 6 gram skunk ile 10 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan Osman K. (38) ve Engin P. (29) gözaltına alındı. Osman K'nın evinde yapılan aramada da 13 gram skunk bulundu.

Şüphelilerden Osman K'nın dört ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenirken Engin P ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadıköy, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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