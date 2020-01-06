KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER - Son Dakika

KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER

6 saat önce

KADIKÖY'de motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yakalanan 2 kişinin evlerinde sera kurarak esrar yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirdikleri ortaya çıktı.

KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER, System.String[]

KADIKÖY'de  motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yakalanan 2 kişinin evlerinde sera kurarak esrar yapımında kullanılan  hint keneviri yetiştirdikleri ortaya çıktı.  Yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı. Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansdı.

Kadıköy'de motosikletli polis ekipleri Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi fakat şüpheli araç durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı. Polis takibe aldığı aracı Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta durdurabildi. Polis ekiplerinin araçta ve otopark içerisinde yaptıkları aramalarda, 20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 elektronik cihaz ele geçirilirken, Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28)  gözaltına alındı.  Cihan Yuşa K.'nin Erenköy'de bulunan evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, Serkan K.'nın ise Ataşehir, Örnek Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, adreslerin uyuşturucu yetiştirmek için bir seraya dönüştürüldüğü görüldü. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin evinde yapılan aramalar

-Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi


- İstanbul
Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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