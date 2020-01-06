Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu; evi kenevir serasına çevirmişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu; evi kenevir serasına çevirmişler - Son Dakika

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu; evi kenevir serasına çevirmişler

6 saat önce

KADIKÖY'de motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yakalanan 2 kişinin evlerinde sera kurarak esrar yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirdikleri ortaya çıktı.

KADIKÖY'de motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yakalanan 2 kişinin evlerinde sera kurarak esrar yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirdikleri ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı. Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansdı.

Kadıköy'de motosikletli polis ekipleri Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi fakat şüpheli araç durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı. Polis takibe aldığı aracı Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta durdurabildi. Polis ekiplerinin araçta ve otopark içerisinde yaptıkları aramalarda, 20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 elektronik cihaz ele geçirilirken, Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28) gözaltına alındı. Cihan Yuşa K.'nin Erenköy'de bulunan evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, Serkan K.'nın ise Ataşehir, Örnek Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, adreslerin uyuşturucu yetiştirmek için bir seraya dönüştürüldüğü görüldü. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu; evi kenevir serasına çevirmişler

Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler
'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
18:00 Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi - Son Dakika
17:59 Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika
17:59 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
17:58 TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Son Dakika
17:56 Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 18:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu; evi kenevir serasına çevirmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]