Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti - Son Dakika
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Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti

18.05.2022 17:49

İstanbul Kadıköy'de bir ağacın kesilmesine, vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İstanbul Kadıköy'de bir ağacın kesilmesine, vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi ile Mehpare Sokak kesişiminde bulunan ağaç, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

Ağacın kesilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Yeni ağaç dikimi 20 Mayıs'ta yapılacak

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada ise belediye teknik personelince yapılan saha kontrollerinde ağacın kuru olduğunun tespit edildiği belirtilerek "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için ekiplerimizce kuru ağaç kaldırılmıştır. Kök sökme işleminin ardından kaldırılan ağacın yerine yeni ağaç dikimi 20 Mayıs Cuma günü yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti
Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti
Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti
Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti
Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti
Kadıköy'de ağaç kesilmesi tepki çekti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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