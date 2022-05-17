Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti

Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında uzun süredir beklediğini belirten vatandaşlar yolu araç geçişine kapattı. Olay yerine güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Uzunçayır İETT otobüs duraklarında iş çıkışı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, otobüslerin duraklara geç gelmesi sonrası yolu kapattı. Vatandaşlar ile İETT sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç trafiğine kapatılan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çok sayıda polis ekibi geldi

Uzun süredir otobüs beklediğini belirten Tarık Şahin adlı vatandaş, "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli'ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı" diye konuştu. - İSTANBUL