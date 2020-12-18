Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ülke genelinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kadıköy'de vatandaşların alışveriş telaşı vardı. İstanbulluların bir kısmı balık tezgahları önünde alışveriş için beklerken, kimileri ise çarşıda bulunan ünlü şekercinin önünde kuyruk oluşturdu.