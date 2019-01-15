Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Vinç Devrildi

Kadıköy'de Vinç Devrildi

1 saat önce

Kadıköy'de inşaata tuğla taşıyan vinç devrildi.

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Kadıköy'de inşaata tuğla taşıyan vinç devrildi.

Alınan bilgiye göre Suadiye Mahallesi Suyanı Sokağı'ndaki bir inşaatta S.K.'nin kullandığı vinç, bir ayağının sabitlendiği zeminin çökmesi sonucu dengesini kaybetti.

Vinç, taşıdığı 500 kilogram tuğla yüküyle inşaatı devam eden binanın bahçesine devrildi.

Operatör S.K. kazayı yara almadan atlatırken, vinç ve inşaatta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen vinç kazanın yaşandığı yere getirilen başka vinçler tarafından kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Suadiye, Kadıköy, Güncel
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