Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla...
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Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla...

1 saat önce

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla..., System.String[]

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. - İSTANBUL

Ömer Özdemir, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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