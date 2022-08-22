KADIKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ

22.08.2022 09:31
KADIKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ

KADIKÖY'de iki grup arasındaki 'yan baktın' kavgasında bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

KADIKÖY'de iki grup arasındaki 'yan baktın' kavgasında bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.45 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki kişi 'yan baktın' diyerek mahalle esnafıyla tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki grup arasında kavga çıktı. Motosikletle gelen iki kişiden biri diğer gruptan birini bıçakladı. Gruptan biri dükkandan aldığı sopayla motosikletle gelen kişilere karşılık verdi. Saldırganlar geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişi esnafla sözlü olarak tartışıyor. Ardından tartışma kavgaya dönüşüyor. Bir kişi bıçaklanıyor. Esnaf dükkandan aldığı sopayla saldırganlara vuruyor. Bıçaklanan kişi dükkana girip tekrar dışarı çıkıyor.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü -------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü -Bıçaklanma anı görüntü -Sopa ile vurması-Bıçaklanan kişinin ayakta duramaması

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Göztepe Mahallesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ - Son Dakika
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