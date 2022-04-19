Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı

19.04.2022 12:53
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu.

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu. Çöken alanın dolgu ve kazık çalışması ardından da yapılacak incelemeyle binanın kullanılıp kullanılamayacağı rapor edilecek.

Olay dün saat 18.30 sıralarında  Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki meydana gelmişti. 6 katlı binada yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çökmesiyle çatlaklar oluşmuş, girişinde de çökme meydana gelmişti. Binada oturanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Binanın etrafı zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekibi güvenlik amaçlı olarak bekletilmeye başlanmıştı.

DOLGU ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bugün, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte, Yapı Kontrol müdürlüğü, İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada ilk inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Kadıköy Belediyesi Statik Büro ekibinden İnşaat Mühendisi Özlem Yaman yaptığı açıklamada "Binada gözle görülür bir hasar yok ama hafriyat alanın güvenliği sağlanmadığı için henüz  ve yağmurda devam ediyor. Bir an önce güvenlik tedbirini sağlayalım olası bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için oturumu engelledik" dedi. Yaman sözlerine şöyle devam etti: "Yeni dolgu ve kazık çalışmasının ardından ilgili arkadaşlarla tekrar inceleme yapacağız. Binada oturulup oturulamayacağını değerlendireceğiz. İnşaat alanın çevresinde güvenliği sağlamamamız gerekiyor öncelikle" dedi.


- İstanbul
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı
YORUMLAR
500
Çanakkale'de şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta yaralandı Çanakkale'de şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta yaralandı Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı

Kadıköy Belediyesi, Zabıta, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmışt
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement