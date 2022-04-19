KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI

19.04.2022 13:45

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu.

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu. Çöken alanın dolgu ve kazık çalışması ardından da yapılacak incelemeyle binanın kullanılıp kullanılamayacağı rapor edilecek.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki meydana gelmişti. 6 katlı binada yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çökmesiyle çatlaklar oluşmuş, girişinde de çökme meydana gelmişti. Binada oturanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Binanın etrafı zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekibi güvenlik amaçlı olarak bekletilmeye başlanmıştı.

DOLGU ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bugün, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte, Yapı Kontrol müdürlüğü, İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada ilk inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Kadıköy Belediyesi Statik Büro ekibinden İnşaat Mühendisi Özlem Yaman yaptığı açıklamada 'Binada gözle görülür bir hasar yok ama hafriyat alanın güvenliği sağlanmadığı için henüz ve yağmurda devam ediyor. Bir an önce güvenlik tedbirini sağlayalım olası bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için oturumu engelledik dedi. Yaman sözlerine şöyle devam etti 'Yeni dolgu ve kazık çalışmasının ardından ilgili arkadaşlarla tekrar inceleme yapacağız. Binada oturulup oturulamayacağını değerlendireceğiz. İnşaat alanın çevresinde güvenliği sağlamamamız gerekiyor öncelikle dedi.

KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI
KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI
KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI
KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI

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Kadıköy Belediyesi, Zabıta, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE YAN TARAFINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNADA İNCELEME YAPILDI - Son Dakika
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