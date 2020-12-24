KADIKÖY'DE YANAN ARAÇTAN 2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI//Ek görüntüyle - Son Dakika

KADIKÖY'DE YANAN ARAÇTAN 2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI//Ek görüntüyle

24.12.2020 00:17
KADIKÖY'DE YANAN ARAÇTAN 2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI//Ek görüntüyle, System.String[]

Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.Olay, saat 20.00 sırlarında Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul

Hasanpaşa, Hamidiye, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE YANAN ARAÇTAN 2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI//Ek görüntüyle - Son Dakika


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