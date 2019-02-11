Kadıköy'de Yangın

Kadıköy'de 12 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlar yangın merdivenini kullanarak binadan çıktı.

Kadıköy'de 12 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlar yangın merdivenini kullanarak binadan çıktı.



Alınan bilgiye göre, Erenköy 19 Mayıs Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'taki 12 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangından ötürü bina içerisinde oluşan yoğun duman sebebiyle asansörde ve üst katlarda bazı vatandaşlar mahsur kaldı.



Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin de yardımıyla yangın merdiveninden binadan çıkarken, asansörde mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Dumandan etkilenen bazı bina sakinleri, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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