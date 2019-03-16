Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Yangın

Kadıköy'de Yangın

1 saat önce

Kadıköy'de meydana gelen yangında, 4 boş bina tamamen yandı.

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Kadıköy'de meydana gelen yangında, 4 boş bina tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Zühtübey Mahallesi Şefik Bey Sokağı'nda bulunan, kağıt toplayıcıların kaldığı tek katlı 4 boş binada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla yayınlan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda 4 bina da tamamen yandı.

Yangına, ısınmak için yakılan ateşin sebep olduğu öne sürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel
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