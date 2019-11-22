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Kadıköy'de yangın

6 saat önce

Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Fikirtepe Mahallesi Bülbül Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı çatı katında yalnız olduğu belirtilen yaşlı kadını dışarı çıkardı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de yangın

Fikirtepe, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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