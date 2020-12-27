Kadıköy'de yangın - Son Dakika

Kadıköy'de yangın

27.12.2020 17:05

Kadıköy'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, elektrik sobasından yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar da dışarı çıkarıldı.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ile bir kedi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken kedi ise veteriner kliniğine götürüldü.

Kadıköy'de yangın
Kadıköy'de yangın
Kadıköy'de yangın
Kadıköy'de yangın

İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yangın - Son Dakika


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