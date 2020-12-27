Kadıköy'de yangın - Son Dakika

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ile bir kedi dumandan etkilendi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar da dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy 'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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