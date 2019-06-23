KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI 4
1 saat önce
KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI 4 (ek görüntü-cenazeler çıkarıldı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
İSTANBUL - KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI 4 (ek görüntü-cenazeler çıkarıldı)
(Tür: İstanbul
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Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
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