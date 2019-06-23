Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı
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Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı

34 dakika önce

Kadıköy'de 7 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında evde mahsur kalan ailenin engelli oğlu komşuların yardımıyla kurtarılırken, anne ile baba hayatını kaybetti.

Kadıköy'de 7 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında evde mahsur kalan ailenin engelli oğlu komşuların yardımıyla kurtarılırken, anne ile baba hayatını kaybetti. Binanın üst katlarında mahsur kalan diğer vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokak'ta 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde bulunan Behzat Barbaros Çehreli (75), engelli oğlu Bora Çehreli (42) ve eşi Ülker Çehreli (74) içeride mahsur kaldı. Engelli vatandaş komşuların yardımıyla kurtarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven aracına alınarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürüldüğü evde yaptıkları incelemede Behzat Barbaros Çehreli ile Ülker Çehreli'nin cansız bedenlerine ulaştı. Yangın anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
(İHA)
Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:26 Kaynak: İHA
Kadıköy, Güncel
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