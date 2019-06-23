Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı kamerada
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Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı kamerada Kadıköy'de 7 katlı binanın 3. katında yangın çıktı: 2 ölü Alev alev yanan evdeki engelli vatandaş kurtarıldı, anne ile baba hayatını kaybettiİSTANBUL - Kadıköy'de 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
'de yangın çıkan binada can pazarı kamerada
Kadıköy'de 7 katlı binanın 3. katında yangın çıktı: 2 ölü
Alev alev yanan evdeki engelli vatandaş kurtarıldı, anne ile baba hayatını kaybetti
İSTANBUL - Kadıköy'de 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde mahsur kalan ailenin engelli oğlu komşuların yardımıyla kurtarılırken anne ile baba hayatını kaybetti. Binanın üst katlarında mahsur kalan diğer vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağında bulunan 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde bulunan Behzat Barbaros Çehreli (75), engelli oğlu Bora Çehreli ve eşi Ülker Çehreli evde mahsur kaldılar. Engelli vatandaş Bora Çehreli komşuların yardımıyla kurtarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven aracına alınarak kurtarıldı. İtfaiye
ekipleri yangının söndürüldüğü evde yaptıkları incelemede Behzat Barbaros Çehreli ile Ülker Çehreli'nin cansız bedenlerine ulaştı.
Yangın anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yangın nedeniyle binanın pencerelerinden alevler yükseliyor, itfaiye merdiven aracıyla müdahale ediyor.
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