Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE YANGIN... EVDEKİ YATALAK HASTAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE YANGIN... EVDEKİ YATALAK HASTAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE YANGIN... EVDEKİ YATALAK HASTAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

6 saat önce

Kadıköy'de 15 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KADIKÖY'DE YANGIN... EVDEKİ YATALAK HASTAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI, System.String[]

Kadıköy'de 15 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana  geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri yanan daireye girerek mahsur kalan vatandaşı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan yaşlı kadın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yaşayan bir vatandaş "Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış " diye konmuştu.

İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-Üst katta mahsur kalanlardan görüntü

-Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansa konması

-Dairede mahsur kalan kişinin binadan çıkarılması

-Ambulansa konması

-Binada yaşayanların dışarı çıkması

-Vatandaşlar ile röp

-İtfiayenin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
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