KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞE YOL AÇTI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 4 katlı binanın 2 katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 1 kişi kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Caferağa Mahallesi Kadife sokakta meydan ageldi. 4 katlı binanın 2 katından çıkan alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Üsküdar ve Erenköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dairede yaşayan 1 kişi, vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki bir kişi, kedisiyle çıkarak binadan uzaklaştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Görgü tanığı "Bir kişi içerdeydi. Dışarı çıkmasına yardım ettim. Dumanı görünce itfaiyeye aradık" diye konuştu.

Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Binadan yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Daireden çıkan vatandaşın görüntüsü

-Binadan kedisini alarak uzaklaşan kişinin görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler