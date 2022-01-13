Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Kadıköy Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİN ULAŞILDI

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;