Üye Girişi
Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu

13.01.2022 10:34

Kadıköy'de bir binanın 1. katındaki dairede yangın meydana geldi. Yangında ilk belirlemelere göre bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, dumandan etkilenen 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİN ULAŞILDI

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı
YORUMLAR
500

İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi         
10:45
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı         
19:43
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:44 Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement