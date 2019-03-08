Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Yangın Paniği

Kadıköy'de Yangın Paniği

1 saat önce

Kadıköy'de iki katlı binanın bacası tutuştu.

Kadıköy'de Yangın Paniği, System.String[]
Kadıköy'de iki katlı binanın bacası tutuştu. Alevler çatıya sıçrayınca çevre binalarda yaşayan vatandaşlar panik nedeniyle sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Musavat Sokağı'nda bulunan iki katlı Lütüf Apartmanı'nın bacası bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Tutuşan bacanın alevleri kısa sürede çatıya sıçradı. Sokakta bulunan evlerin birbirine birleşik olması nedeniyle, Lütüf Apartmanı'nın bitişiğindeki 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kadıköy ve Ümraniye'deki birimlerden takviye istedi. Yangın ise büyümeden söndürüldü.

Binada oturan vatandaş, olayı şu şekilde anlattı: "Sabah kalktım, işe gidiyordum, çatıdan yangın çıktı. Tam olarak bilmiyorum. Hanımı çıkardım, çocukları çıkardım. İnsanlara yardım ettim, kapılarını çaldım, çıkardım hepsini. Büyük ihtimal üstte sobadan çıktı. İtfaiyeyi aradım, geldiler Allah razı olsun. Çok şükür, kimsede can zararı yok. Şu anda bir sıkıntı yok." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]