Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yangın paniği
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Kadıköy'de yangın paniği

33 dakika önce

KADIKÖY'de bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

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KADIKÖY'de bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kadıköy Recaizade Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan daire (cep telefonu)
-İtfaiyenin çalışması



Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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