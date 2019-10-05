Kadıköy'de yangın paniği

KADIKÖY'de bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy Recaizade Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.