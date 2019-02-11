Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Yangında Mahsur Kalan 2 Kadını İtfaiye Kurtardı

Kadıköy'de Yangında Mahsur Kalan 2 Kadını İtfaiye Kurtardı

2 gün önce

KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı.

Kadıköy'de Yangında Mahsur Kalan 2 Kadını İtfaiye Kurtardı, System.String[]
KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı. Dumandan etkilenen iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikti. Apartmanın asansöründe ve üst katta oturan 2 kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan üst katta oturan ve dumandan etkilenen bir başka kadın ise merdivenle kurtarıldı. Ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapılan kadınlar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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