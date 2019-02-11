Kadıköy'de Yangında Mahsur Kalan 2 Kadını İtfaiye Kurtardı
2 gün önce
KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı.
KADIKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı. Dumandan etkilenen iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 19 Mayıs
Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikti. Apartmanın asansöründe ve üst katta oturan 2 kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan üst katta oturan ve dumandan etkilenen bir başka kadın ise merdivenle kurtarıldı. Ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapılan kadınlar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:39 Kaynak: DHA
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