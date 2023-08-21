Yangından kurtulmak için binanın 3. katından atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Yangından kurtulmak için binanın 3. katından atlayan kadın hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 21.08.2023 08:20

Kadıköy'de, binada çıkan yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kadın yaşamını yitirdi.

Kadıköy'de, binada çıkan yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kadın yaşamını yitirdi. Kadınla birlikte atlayan şahıs ve dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

ATLAYAN DİĞER KİŞİ YARALANDI

Acıbadem Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairede bulunan Hatice ve Cemil A, alevlerden kurtulmak için bulundukları daireden binanın bahçesindeki boş alana atladı. Binanın zeminine düşen Hatice A. hayatını kaybederken, bahçedeki çardağın üzerine düştüğü öğrenilen Cemil A. yaralandı.

1 KİŞİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Cemil A. ile yangının çıktığı daireden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran ve dumandan etkilenen Şeyma A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hatice A'nın cenazesi yakındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

"DEMİRLERE ASILI VAZİYETTEYDİ"

Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, "Yanarken buradaydık. En üst, çatı katı yanıyordu. Kadının arkaya çimlerin üstüne kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kadıköy, İtfaiye, Hatice, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangından kurtulmak için binanın 3. katından atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangından kurtulmak için binanın 3. katından atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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