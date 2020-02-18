Kadıköy'de yangını film gibi izlediler - Son Dakika
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Kadıköy'de yangını film gibi izlediler

7 saat önce

KADIKÖY'de 9 katlı binanın 2 . katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyümeden söndürüldü.

Kadıköy'de yangını film gibi izlediler, System.String[]
KADIKÖY'de 9 katlı binanın 2 . katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyümeden söndürüldü. Sokakta toplananlar itifaye ekiplerinin çalışmalarını film gibi izlerken, bazıları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Feneryolu mahallesi Kuyubaşı sokakta meydana geldi. 9 katlı binanın 2. katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın korku ve paniğe neden olurken, binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Binanın üst katında kalan 2 kişi, itfaiyenin duman tahliyesi sonrasında binadan çıkabildi. İtfaiyenin çalışması sırasında bina önündeki sokakta toplanan vatandaşlar, yangını cep telefonlarıyla görüntüleyerek, film gibi izledi. Bir bina sakini "Göz gözü görmüyordu içerde. Panik de oldu, hemen dışarı çıktık." dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.


- İstanbul
İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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