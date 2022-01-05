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Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti - Son Dakika

Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti

05.01.2022 10:06

Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti Kadıköy'de dilekçe yazmak için bir internet kafeye giden 78 yaşındaki Metin Yılmaz işi bittikten sonra kafeden çıktı.

Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti

İSTANBUL - Kadıköy'de dilekçe yazmak için bir internet kafeye giden 78 yaşındaki Metin Yılmaz işi bittikten sonra kafeden çıktı. Yılmaz, parayı ödemek için koyduğu masanın üzerinde cüzdanını unuttu. Yemek yediği lokantada hesabı ödeyecekken cüzdanının olmadığını fark eden Metin Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı. Cüzdanın unutulduğu kafenin sahibi ise, dükkanda unutulan cüzdandaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak yaşlı adama ulaştı. Para dolu cüzdanına geri kavuşan yaşlı adam mutluluk yaşadı. Metin Yılmaz'ın cüzdanını unuttuğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay 27 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de bulunan bir internet kafede yaşandı. Dilekçe yazdırmak için internet kafeye giden 78 yaşındaki emekli öğretmen Metin Yılmaz parayı ödemek için cüzdanını koyduğu masanın üzerinde unuttu. Unuttuğu para dolu cüzdanından habersiz kafeden çıkan Yılmaz yemek yemek için bir lokantaya gitti. Yemeğini yedikten sonra hesap ödemek istediği sırada cüzdanının olmadığını fark eden Metin Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı. Dilekçe yazdırmak için gittiği internet kafenin sahibi Oğuzhan Karaduman, kısa süre sonra masa üzerinde unutulan cüzdanı fark ederek incelemeye başladı. Daha sonra unutulan cüzdanın dilekçe yazdırmak için gelen Metin Yılmaz'a ait olduğunu anladı. Yaşlı adama ulaşarak cüzdanının kendisinde olduğunu internet kafeye gelerek teslim almasını istediğini belirtti. Olayın yaşandığı internet kafeye gelen Metin Yılmaz cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cüzdanına kavuşmanın sevincini yaşayan Metin Yılmaz, "Dilekçe yazdırmak için internet kafeye geldim. Bana bir dilekçe yazar mısınız? dedim. Oğuzhan beyefendi de yazarım dedi. Dilekçe örneğini verdim bu şekilde yazılacak diye. Ondan sonra borcum kaç para diye sordum. 20 TL dedi. Cebimden çıkardım verdim, cüzdanı da masanın üzerinde bırakmış gitmişim. Sonra ben aradım aradım bulamadım. Kadıköy meydanında gezerken bir telefon geldi, öğretmenim nasılsın cüzdanın bende dedi" ifadelerini kullandı.

İnternet kafenin sahibi kaybolan cüzdana sahip çıkan duyarlı vatandaş Oğuzhan Karaduman, "Metin öğretmenim geldi, burada ben dilekçesini yazdım. Dilekçeyi yazdıktan sonra sistemden siliyoruz. Beş on dakika sonra burada cüzdanın olduğunu gördüm. Cüzdanı inceledim baktım ki Metin öğretmen, sistemi o an geri yükleyemedim birden fazla iş yaptığımız için. Cüzdanı kilitli kasaya koydum. Dilekçede telefon numarası da vardı onu iyi hatırlıyorum. Daha sonra sistemi geri yükledim ve Metin öğretmenimi aradım. Neredesin nasılsın dedim. Cüzdanın bende burada unutmuşsun dedim. Çok mutlu oldu. Sonra da cüzdanını vermek için bugün sözleştik" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti
Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti
Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti
Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti
Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti
Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti

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Yemek Tarifi, Metin Yılmaz, İnternet, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yardımsever vatandaş, yaşlı adamın unuttuğu cüzdanı teslim etti - Son Dakika
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