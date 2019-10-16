Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yasak aşk cinayeti
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yasak aşk cinayeti

Kadıköy'de yasak aşk cinayeti

43 dakika önce

Kadıköy'de yasak aşk cinayeti Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen şahsı bıçaklayarak öldürdü Kadın aldattığı iddia edilen kocasının başında can verirken beklediİSTANBUL - Kadıköy'de Orkun A.isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği şahsı çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

Kadıköy'de yasak aşk cinayeti

Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen şahsı bıçaklayarak öldürdü

Kadın aldattığı iddia edilen kocasının başında can verirken bekledi

İSTANBUL - Kadıköy'de Orkun A.isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği şahsı çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Yüzleşme için evine eşiyle gelen şahsı öldüren Orkun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan bıçaklanan eşini can çekişirken başında bekleyen ve eşini aldattığı öğrenilen Serpil G. de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya Serpil Ç.G isimli kadın kocası Uğur. G'yi, Orkun A. ile aldattı. Durumu öğrenen koca Uğur G. eşini de yanına alıp yüzleşmek için Orkun A'nın Erenköy'deki evine Pazar günü gitti. Uğur G. burada yasak ilişkiyi öğrendiğini söyleyerek, Orkun A . ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Orkun A. masadaki bıçağı alarak şahsı bıçakladı.Aldığı bıçak darbeleri sonrası Uğur G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri Uğur G.'yi gözaltına alırken, eşini aldattığı iddia edilen Serpil Ç.G. Uğur G. can çekişirken başında bekledi. Orkun A. ifadesinde Uğur G'nin ilişkiyi öğrendikten sonra evine geldiğini ve Serpil G ile kendisini darp etmeye başladığını, kendisinin de dayanamayarak şahsı bıçakladığını söyledi.Olayla ilgili inceleme yapan polis iki şahsı da gözaltına aldı. Serpil Ç.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orkun A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de yasak aşk cinayeti

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Öldürdükleri arkadaşlarının cesedi taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:17:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yasak aşk cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]