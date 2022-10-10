Kadıköy'de yaşanan patlamanın "doğal gaz" kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama "terör" yönünden incelenecek - Son Dakika
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Kadıköy'de yaşanan patlamanın "doğal gaz" kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama "terör" yönünden incelenecek

10.10.2022 13:21

İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın "doğal gaz kaynaklı" olduğu açıklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin terör bulguları olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlamada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız da yaralandı. Patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şiddetli patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edildi. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Doğalgaz kaynaklı denilmişti! Kadıköy'deki patlama 'terör' yönünden incelenecek

İBB: DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL

Vali Yerlikaya'nın doğal gaz patlaması ifadesini kullandığı açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyleyen İmamoğlu, olayın nedeninin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini söyledi.

Doğalgaz kaynaklı denilmişti! Kadıköy'deki patlama 'terör' yönünden incelenecek

VALİLİK DE YENİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, patlamanın nedeninin yapılacak detaylı çalışmanın ardından netleşeceğini ifade etti. Paylaşımların ardından Murat Ongun ise "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

Doğalgaz kaynaklı denilmişti! Kadıköy'deki patlama 'terör' yönünden incelenecek

TERÖR ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinin Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak.

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Manisalılar 97 yıl önceki heyecanı yaşadı Manisalılar 97 yıl önceki heyecanı yaşadı Son dakika haberleri | Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi Son dakika haberleri | Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yaşanan patlamanın 'doğal gaz' kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama 'terör' yönünden incelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de yaşanan patlamanın "doğal gaz" kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama "terör" yönünden incelenecek - Son Dakika
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