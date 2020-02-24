Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı (1) - Son Dakika

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Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı (1)
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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