Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı. - Son Dakika

Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı.

6 saat önce

Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı.

Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı., System.String[]

Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı. Yaralı halde kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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