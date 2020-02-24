Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı. - Son Dakika

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Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı.
6 saat önce
Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Kadıköy'de yaşlı bir adam beton mikserinin altında kaldı. Yaralı halde kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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