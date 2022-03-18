Kadıköy'de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: Kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin Euro dolandırdı - Son Dakika
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Kadıköy'de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: Kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin Euro dolandırdı

18.03.2022 22:51
Kadıköy'de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: Kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin Euro dolandırdı

Kadıköy'de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin Euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin Türk lirası dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kadıköy'de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin Euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin Türk lirası dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin Euro ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha istemek sureti ile dolandırıldığını beyan ederek polis ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısın yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan Özbekistan uyruklu G.K.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Dolandırıcılık, Kadıköy, Polis, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: Kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin Euro dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: Kendini yeğeni olarak tanıttı, 7 bin Euro dolandırdı - Son Dakika
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