Yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kadıköy'de yaşlı kadın F.A'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bakıcı R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli R.K. ifadesinin alınmasının ardından "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

DARP RAPORU YOK DİYE TUTUKLANMADI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşsa da dosyada herhangi bir darp raporunun bulunmaması ve yaralanmaya ilişkin bir tespitin olmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli R.K'nin "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

SADECE TERLİK FIRLATMIŞ VE KÖTÜ SÖZ SÖYLEMİŞ

Şüpheli R.K'nin emniyette alınan ifadesinde, geçen yıl aralık ayında yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını ve burada yatılı olarak çalıştığını, bu sürede F.A'ya zarar vermediğini iddia ettiği, terlik fırlattığı ve kötü sözler söylediği için de üzgün ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.