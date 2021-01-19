Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı - Son Dakika

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
19.01.2021 18:32
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.
Kadıköy'de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.K. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.K. gözaltına alındı.
(Halit Arslan/İHA)
Son Dakika ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor