Kadıköy'de yaşlı kadını dolandırarak 250 bin dolarını alan şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de yaşlı kadını dolandırarak 250 bin dolarını alan şüpheli kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de yaşlı kadını dolandırarak 250 bin dolarını alan şüpheli kamerada

6 saat önce

, KADIKÖY'de kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 64 yaşındaki M.E.'yi "Terör örgütü hesaplarını ele geçirdi.

Kadıköy'de yaşlı kadını dolandırarak 250 bin dolarını alan şüpheli kamerada, System.String[]
, KADIKÖY'de kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 64 yaşındaki M.E.'yi "Terör örgütü hesaplarını ele geçirdi. Paranı bize teslim etmen lazım" diye kandırarak 250 bin dolar parasını çalan biri kadın 6 kişi, parayı paylaşamayınca yakalandı. Şüphelilerden 3'ü parayı alan arkadaşlarının evinin kapısını kırarak parayı çalmaya çalışırken suçüstü gözaltına alındı. Polis çalınan 250 bin dolardan, 5 bin 300 lirasını yastığın içine saklanmış olarak buldu. Paranın geri kalanını bulunması için çalışmalar sürerken yaşlı kadının dolandırılma anı kameralara yansıdı.

Kadıköy'de meydana gelen olayda polise başvuran M.E. (64) kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 250 bin dolar para teslim ettiğini, ancak bir daha haber alamadığını dolandırılmış olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucu yaşlı kadının telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

YAŞLI KADININ PARAYI VERME ANLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kameralarını incelediğinde sözde polis olduğunu söyleyen kişinin M.E.'den parayı teslim alırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirlendi. Görüntülerde yaşlı kadınla sokakta buluşan şüphelinin bir süre onunla konuştuktan sonra içinde 250 bin dolar para olan paketi alarak hızla uzaklaştığı görüldü. Yapılan çalışmalarda aynı kişinin yakın bir bölgede bu kez yanında bir kadınla yürürken görüntülerine ulaşıldı.

PARAYI ÇALANDAN,  PARAYI ÇALMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin Fatih'te bulunan evine gittiklerinde kapıyı kırmaya çalışan 3 kişi ile karşılaştı. Bunun üzerine Sergen K.(25) Yaşar N.(25), ve Emrullah B.(21) adlı şüpheliler gözaltına aldı. Şüphelilerden Yaşar N.'nin üzerinden bir ruhsatsız tabanca çıktı. Şüpheliler dolandırıcılık yaparak 250 bin dolar para çalan arkadaşlarından parayı çalmak için eve girmeye çalıştıklarını itiraf ettiler. Polis evde yaptığı aramada bir yastık içine gizlenmiş 5 bin 300 lira para buldu.

DOLANDIRICILIĞI YAPANLARDA YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu tespit edilen İsa Ç.(26), dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Ahmet B.(23) ve onun kız arkadaşı Esra G.(24)'yi de yakalandı. Dolandırıcılık çetesinin internet üzerinden bazı programları kullanarak kendilerini 155 polis imdat telefondan arıyormuş gibi gösterdikleri, karşılarındakini "terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi. Bütün paranızı bize teslim edin. Onları yakaladıktan sonra paranızı size geri vereceğiz." diyerek kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra mağdurların bankadan paralarını çekmelerini sağlayarak ıssız bir yerde teslim alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çalınan 250 bin doları bulabilmek için operasyonları sürdürüyor.


Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:11 Kaynak: DHA

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